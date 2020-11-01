Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:33
greenozon,
може щось крутять?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:43
Вкладчик1234
хай крутять
головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
greenozon
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:06
О, таки да. Бонус страничка оживилась...
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XsanyaX
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:53
Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Andey
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Додано: Нед 18 жов, 2020 16:20
Andey написав:
Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Осень вновь напомнила душе о самом главном
Осень, я опять лишён покоя
cohan
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:53
cohan
Врятли будет что-то стоящее в ближайшее время.
Банка на 1," ярда полиняла.
ЛІКВІДАЦІЯ ПРАТ "ГАЛИЧИНА": СУДИ СПИСАЛИ БОРГ КОМПАНІЇ ПЕРЕД УКРЕКСІМБАНКОМ НА 1,24 МЛРД ГРН
http://финбаланс.ком.юа/news/likvidats ... -mlrd-hrn-
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 13:00
Andey написав:
Доколе карта будет лежать на полке?
Напомните пож-та, эта схема рабочая?!
Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).
STIGA
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:45
STIGA написав: Andey написав:
Доколе карта будет лежать на полке?
Напомните пож-та, эта схема рабочая?!
Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).
Гутарили спишется один раз исходя из оборота за пред. месяц, вероятно за 0 по максимуму.
*******
valya
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Додано: Пон 19 жов, 2020 22:32
valya написав: STIGA написав: Andey написав:
Доколе карта будет лежать на полке?
Напомните пож-та, эта схема рабочая?!
Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).
Гутарили спишется один раз исходя из оборота за пред. месяц, вероятно за 0 по максимуму.
Спасибо, итог понятен. Продолжаем возить пустые вагоны. Тут до нового года рукой подать
.
STIGA
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:59
Что-то, сдается, кина тут не будет
Влетел на комиссию, сделав "оборот" в 9999 гривен.
Пойти закрыться что-ли, с горя?
M-Audio
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