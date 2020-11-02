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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:03

  greenozon написав:Вкладчик1234

хай крутять :) головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
:mrgreen:


Ех, перехвалив укссімку :)

забили :?

сайт в ауті
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:28

Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:02

  M-Audio написав:Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.

А який цімес тут було щось тримати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:38

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.

А який цімес тут було щось тримати?

Чтобы абонку не платить, когда закрыть карту всё ещё жалко.
M-Audio
 
Повідомлень: 1857
З нами з: 23.03.11
Подякував: 322 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:56

Банці не до бонусів для імяреків.
https://finclub.net/ua/news/ukreksimban ... nykiv.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35022
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
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  #<1 ... 1087108810891090
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