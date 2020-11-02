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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:03
greenozon написав:Вкладчик1234
хай крутять
головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
Ех, перехвалив укссімку
забили
сайт в ауті
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:28
Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 00:02
M-Audio написав:
Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.
А який цімес тут було щось тримати?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:38
Квесторе_поверніться написав: M-Audio написав:
Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.
А який цімес тут було щось тримати?
Чтобы абонку не платить, когда закрыть карту всё ещё жалко.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:56
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:58
Ніби тих боргів не було, коли пікнік був у розпалі.
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