M-Audio написав:Ещё и перевод не выпускают. Ну ваще.
А який цімес тут було щось тримати?
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Интересно - хоть как-то объяснятся ? Или сделают вид, что ничего не было ?
Спросить, что ли, у НБУ - что они думают по поводу пустых обещаний от банков ?