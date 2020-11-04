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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:23

Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?

Так и хочется спросить - а что, так можно было ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:10

  mustbe написав:Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?

Так и хочется спросить - а что, так можно было ?

Никакой ответственности за невыполнение обещаний, не закрепленных в договоре, быть не может. Недобросовестной рекламой это также не является, т.к. никакие товары и услуги к приобретению не предлагались. А репутация - для украинских банков и так величина исчезающе малая, а уж для госбанков-то...
Ну и, по факту, бонус-страничка уже не существует. Вполне может этим и закончиться, без каких-либо публичных объявлений.
А может и нет, людям с улицы этого заранее не узнать.
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  #<1 ... 1088108910901091
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