mustbe написав:
Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?
Так и хочется спросить - а что, так можно было ?
Никакой ответственности за невыполнение обещаний, не закрепленных в договоре, быть не может. Недобросовестной рекламой это также не является, т.к. никакие товары и услуги к приобретению не предлагались. А репутация - для украинских банков и так величина исчезающе малая, а уж для госбанков-то...
Ну и, по факту, бонус-страничка уже не существует. Вполне может этим и закончиться, без каких-либо публичных объявлений.
А может и нет, людям с улицы этого заранее не узнать.