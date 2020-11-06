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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:23
Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?
Так и хочется спросить - а что, так можно было ?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 20:10
mustbe написав:
Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?
Так и хочется спросить - а что, так можно было ?
Никакой ответственности за невыполнение обещаний, не закрепленных в договоре, быть не может. Недобросовестной рекламой это также не является, т.к. никакие товары и услуги к приобретению не предлагались. А репутация - для украинских банков и так величина исчезающе малая, а уж для госбанков-то...
Ну и, по факту, бонус-страничка уже не существует. Вполне может этим и закончиться, без каких-либо публичных объявлений.
А может и нет, людям с улицы этого заранее не узнать.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 20:39
#зеленелайно
mustbe написав:
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?
навчило ні на що не зважати!
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Додано: Чет 05 лис, 2020 23:14
mustbe написав:
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:29
mustbe написав:
Просто понять хочу.
Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.
Очевидно, что обещание это он не выполнит.
Или втихую удалит бонус-страничку или публично скажет: "ой, я передумала".
Это чем-то регулируется ?
Недобросовесная реклама, введение клиентов в оману, не ?
Так и хочется спросить - а что, так можно было ?
Надо быть лохом чтоб повестись на такое предложение..
Мне Алла аннулировала все бонусы после их получения. Не хочет глотать. viewtopic.php?p=5089474#p5089474
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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