На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:14
На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:25
о!
пішла якась двіжуха на сайті бонуса
до цього часу пару тижнів сайт взагалі не відповідав
+50грн !
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