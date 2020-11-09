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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:14

  mustbe написав:Летом банк давал обещания запустить осенью новую программу.

На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:25

о!
пішла якась двіжуха на сайті бонуса

http://prntscr.com/vgoxz0

до цього часу пару тижнів сайт взагалі не відповідав
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 1088108910901091
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