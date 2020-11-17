На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:14
На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:25
о!
пішла якась двіжуха на сайті бонуса
до цього часу пару тижнів сайт взагалі не відповідав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:14
Новина із моб додатку
Зміна умов відправки транзакційних повідомлень
Шановні клієнти!
Для користувачачів мобільного додатку EnterEXIM з 01.12.2020 комісію за мобільне інформування буде скасовано.
З 01.12.2020 Укрексімбанк змінює технологію інформування по операціях з платіжними картками! Усі клієнти-користувачі мобільного додатку EnterExim за умови оновлення версії мобільного додатку замість SMS/VIber-повідомлень почнуть отримувати push-повідомлення по всіх операціяї незалежно від суми. При цьому повідомлення, що містять коди та паролі, й надалі відправлятимусться SMS/Viber-повідомленнями на фінансовий номер телефону.
Нова версія вже доступна для оновлення на AppStore nf PlayMarket
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:59
Re: Укрексiмбанк
эта новина поприятнее
Зовсім скоро
оновлена Програма лояльності EximBonus!
Якщо у Вас вже є картка Visa від Укрексімбанку, ми надішлемо Вам повідомлення, як тільки програму буде відкрито.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:48
Оно висит уже несколько месяцев, с перерывами на оплату сертификатов и хостингов
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:49
Та той осени - две недели всего осталось, подождём )
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