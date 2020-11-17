На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:14
На скільки я пам'ятаю, то вони не уточнювали про яку саме осінь йшлося.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:25
о!
пішла якась двіжуха на сайті бонуса
до цього часу пару тижнів сайт взагалі не відповідав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:14
Новина із моб додатку
Зміна умов відправки транзакційних повідомлень
Шановні клієнти!
Для користувачачів мобільного додатку EnterEXIM з 01.12.2020 комісію за мобільне інформування буде скасовано.
З 01.12.2020 Укрексімбанк змінює технологію інформування по операціях з платіжними картками! Усі клієнти-користувачі мобільного додатку EnterExim за умови оновлення версії мобільного додатку замість SMS/VIber-повідомлень почнуть отримувати push-повідомлення по всіх операціяї незалежно від суми. При цьому повідомлення, що містять коди та паролі, й надалі відправлятимусться SMS/Viber-повідомленнями на фінансовий номер телефону.
Нова версія вже доступна для оновлення на AppStore nf PlayMarket
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:59
Re: Укрексiмбанк
эта новина поприятнее
Зовсім скоро
оновлена Програма лояльності EximBonus!
Якщо у Вас вже є картка Visa від Укрексімбанку, ми надішлемо Вам повідомлення, як тільки програму буде відкрито.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:48
Оно висит уже несколько месяцев, с перерывами на оплату сертификатов и хостингов
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:49
Та той осени - две недели всего осталось, подождём )
Додано: Сер 18 лис, 2020 07:25
Може то якраз не та осінь добігає кінця )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:04
Не будет там ничего интересного, в этом новом Бонусе. Если он вообще будет. Никто б не закрывал программу, если б хотели оставить 5-7%. Будет в новой программе 1-2% и то не факт.При абонке в 1000грн.или оборотах 20000. Есть куча бесплатных или почти бесплатных альтернатив.
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:14
Надеюсь, банк таки сдержит обещание и запустит программу до конца осени.
Но рассчитывать на большее, чем 1-2% по картам Gold, 2-3% по Platinum и 3-5% по Infinite, не приходится. При этом грязными, а не чистыми, как было раньше.
Но поживем - увидим. Осталось совсем ничего...
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