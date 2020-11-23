Надеюсь, банк таки сдержит обещание и запустит программу до конца осени.
Но рассчитывать на большее, чем 1-2% по картам Gold, 2-3% по Platinum и 3-5% по Infinite, не приходится. При этом грязными, а не чистыми, как было раньше.
Но поживем - увидим. Осталось совсем ничего.
Anadonta
Вы действительно думаете что ради уменьшения с 7 до 5% по инфиниту и с 5 до 3% по платине надо было снести всю программу? Достаточно было разместить объявление за сколько-то там дней, что с Х числа размер кешбека меньше.