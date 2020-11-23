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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1089109010911092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:23

Надеюсь, банк таки сдержит обещание и запустит программу до конца осени.
Но рассчитывать на большее, чем 1-2% по картам Gold, 2-3% по Platinum и 3-5% по Infinite, не приходится. При этом грязными, а не чистыми, как было раньше.
Но поживем - увидим. Осталось совсем ничего.
Anadonta
Вы действительно думаете что ради уменьшения с 7 до 5% по инфиниту и с 5 до 3% по платине надо было снести всю программу? Достаточно было разместить объявление за сколько-то там дней, что с Х числа размер кешбека меньше.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:59

DONALD

Всегда привык надеяться на лучшее!
Но в то же время готовлюсь к худшему... :)
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 03:31

З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:32

  Sanio написав:З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків

автопролонгация депозитов с меньшей суммой будет срабатывать?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50

  J написав:
  Sanio написав:З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків

автопролонгация депозитов с меньшей суммой будет срабатывать?

Ше з 500 грн пролонгувалися...але вже давно це було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 1089109010911092
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