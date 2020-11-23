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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:23
Надеюсь, банк таки сдержит обещание и запустит программу до конца осени.
Но рассчитывать на большее, чем 1-2% по картам Gold, 2-3% по Platinum и 3-5% по Infinite, не приходится. При этом грязными, а не чистыми, как было раньше.
Но поживем - увидим. Осталось совсем ничего.
Anadonta
Вы действительно думаете что ради уменьшения с 7 до 5% по инфиниту и с 5 до 3% по платине надо было снести всю программу? Достаточно было разместить объявление за сколько-то там дней, что с Х числа размер кешбека меньше.
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DONALD
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Додано: Сер 18 лис, 2020 15:59
DONALD
Всегда привык надеяться на лучшее!
Но в то же время готовлюсь к худшему...
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Anadonta
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Додано: Вів 24 лис, 2020 03:31
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
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Sanio
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:32
Sanio написав:
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
автопролонгация депозитов с меньшей суммой будет срабатывать?
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J
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50
J написав: Sanio написав:
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
автопролонгация депозитов с меньшей суммой будет срабатывать?
Ше з 500 грн пролонгувалися...але вже давно це було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:53
Sanio написав:
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
хм, прийшла якась дурь - СМС від банка
Uvaga!! Termin diyi Vashogo depozytu zakinchuyetsya u lystopadi
ta bude prolongovano pid 0.05% richnykh. Prosymo zvernutysya do menedzhera.
Ukreximbank.
це корелює із вашою новиною вище?
мій депо не дотягує до 50К папіру
оф****и просто
було 11.5 стане 0.05 по гривні??
вони там що вще охіріли?
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greenozon
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:56
greenozon написав: Sanio написав:
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
хм, прийшла якась дурь - СМС від банка
Uvaga!! Termin diyi Vashogo depozytu zakinchuyetsya u lystopadi
ta bude prolongovano pid 0.05% richnykh. Prosymo zvernutysya do menedzhera.
Ukreximbank.
це корелює із вашою новиною вище?
мій депо не дотягує до 50К папіру
оф****и просто
було 11.5 стане 0.05 по гривні??
вони там що вще охіріли?
Посмотрел бегло, похоже, что депозиты до 50 тыс. грн. в текущей линейке просто не предусмотрены, поэтому в случае пролонгации будет установлен процент, вписанный "чтоб хоть какой-нибудь был".
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M-Audio
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:17
greenozon написав: Sanio написав:
З 23.11.2020 нові ставки по депозитах і розмір мінімального вкладу.
Мінімальна сума депозиту - 50 000 гривень / 2 000 доларів США / 2 000 євро / 2 000 швейцарських франків
хм, прийшла якась дурь - СМС від банка
Uvaga!! Termin diyi Vashogo depozytu zakinchuyetsya u lystopadi
ta bude prolongovano pid 0.05% richnykh. Prosymo zvernutysya do menedzhera.
Ukreximbank.
це корелює із вашою новиною вище?
мій депо не дотягує до 50К папіру
оф****и просто
було 11.5 стане 0.05 по гривні??
вони там що вще охіріли?
Депо - оптимальный 7 дней? Неужели их порежут? Придется на вынос в лучшие места (предупреждаю)
*******
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valya
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