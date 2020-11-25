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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 01:07
valya написав:
Так вот и интересно, это только по срочным депо? Оптимальный 7 дней как будет?
До 210 днів буде пролонговуватися за ставками, які були на момент укладення договору. На новий термін потрібно покласти мінімум 50000 грн. І ставки на нові вклади вже порізали - від 7% до 7,8% по "Оптимальному".
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