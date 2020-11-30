До 210 днів буде пролонговуватися за ставками, які були на момент укладення договору. На новий термін потрібно покласти мінімум 50000 грн. І ставки на нові вклади вже порізали - від 7% до 7,8% по "Оптимальному".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 01:07
До 210 днів буде пролонговуватися за ставками, які були на момент укладення договору. На новий термін потрібно покласти мінімум 50000 грн. І ставки на нові вклади вже порізали - від 7% до 7,8% по "Оптимальному".
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:35
Меньше 3 часов до конца осени осталось. А ЭксимБонуса пока нет. Неужели успеют
Додано: Пон 30 лис, 2020 21:46
Разве что к следующей
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:44
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