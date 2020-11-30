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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 01:07

  valya написав:Так вот и интересно, это только по срочным депо? Оптимальный 7 дней как будет?

До 210 днів буде пролонговуватися за ставками, які були на момент укладення договору. На новий термін потрібно покласти мінімум 50000 грн. І ставки на нові вклади вже порізали - від 7% до 7,8% по "Оптимальному".
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:35

Меньше 3 часов до конца осени осталось. А ЭксимБонуса пока нет. Неужели успеют :mrgreen:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:46

  DONALD написав:Меньше 3 часов до конца осени осталось. А ЭксимБонуса пока нет. Неужели успеют :mrgreen:

Разве что к следующей
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:44

  DONALD написав:Меньше 3 часов до конца осени осталось. А ЭксимБонуса пока нет. Неужели успеют :mrgreen:


весь бюджет ушел на SMM-щиков, которые каждый день пилят хвалебные посты в телеге
STIGA
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  #<1 ... 1090109110921093
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