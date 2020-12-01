Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
clientage написав: Flamingo написав:
Я сегодня пообщался с "инсайдером" - он сказал дословно: "немного не успели - планировали запустить 1 декабря, но сейчас отложили на две недели. Но обещают таки запустить еще в этом году"
а чо будет-то? Кольцеброс?
Вот о наполняемости программы мне к сожалению "инсайдер" ничего не поведал
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:41
Надеюсь, что будет поинтереснее "звісно" ощадика.
Хотя вероятность мала
Давай, Visa, мы ж знаем что ты умеешь пользоваться прибалтийскими и подобными денежными юрисдикциями
Можно кешбек даже на такую карту выплачивать:
https://ibandirect.com/
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Cardbit OU
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60, 10412, Estonia
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в Вів 01 гру, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:44
То есть, ожидания от кольцеброса до Звистно?)
guntherhouse777
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Додано: Сер 02 гру, 2020 01:09
Извиняюсь, а что значит кольцеброс? гугл говорит что это игра такая
Andey
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Додано: Сер 02 гру, 2020 01:19
Andey написав:
Извиняюсь, а что значит кольцеброс? гугл говорит что это игра такая
эт состояние программы лояльности
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:05
кто пользуется, какие карты для этого самые дешевые нужны ?
SILVER_UA
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