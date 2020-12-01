Flamingo написав:Я сегодня пообщался с "инсайдером" - он сказал дословно: "немного не успели - планировали запустить 1 декабря, но сейчас отложили на две недели. Но обещают таки запустить еще в этом году"
а чо будет-то? Кольцеброс?
Вот о наполняемости программы мне к сожалению "инсайдер" ничего не поведал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
SILVER_UA написав:кто пользуется, какие карты для этого самые дешевые нужны ?
все зависит будетие ли вы потом снимать валютный нал ... чтоб снимать наличку нужно открыть депо карты ... для этого вам надо открыть депозит хотя бы на 7 дней и депокарту под него ... депокарты бесплатны для открытия и обслуживания
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