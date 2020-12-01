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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1091109210931094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32

  clientage написав:
  Flamingo написав:Я сегодня пообщался с "инсайдером" - он сказал дословно: "немного не успели - планировали запустить 1 декабря, но сейчас отложили на две недели. Но обещают таки запустить еще в этом году"

а чо будет-то? Кольцеброс?

Вот о наполняемости программы мне к сожалению "инсайдер" ничего не поведал :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:41

Надеюсь, что будет поинтереснее "звісно" ощадика.
Хотя вероятность мала

Давай, Visa, мы ж знаем что ты умеешь пользоваться прибалтийскими и подобными денежными юрисдикциями :wink:
Можно кешбек даже на такую карту выплачивать:
https://ibandirect.com/
CONTACT
Cardbit OU
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60, 10412, Estonia
+357 22000546
support@ibandirect.com

:lol:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:44

То есть, ожидания от кольцеброса до Звистно?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:09

Извиняюсь, а что значит кольцеброс? гугл говорит что это игра такая
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:19

  Andey написав:Извиняюсь, а что значит кольцеброс? гугл говорит что это игра такая

эт состояние программы лояльности
viewtopic.php?p=4251312#p4251312
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:05

обмен онлайн

кто пользуется, какие карты для этого самые дешевые нужны ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39

  SILVER_UA написав:кто пользуется, какие карты для этого самые дешевые нужны ?


все зависит будетие ли вы потом снимать валютный нал ... чтоб снимать наличку нужно открыть депо карты ... для этого вам надо открыть депозит хотя бы на 7 дней и депокарту под него ... депокарты бесплатны для открытия и обслуживания
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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