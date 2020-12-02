Вот о наполняемости программы мне к сожалению "инсайдер" ничего не поведал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
Вот о наполняемости программы мне к сожалению "инсайдер" ничего не поведал
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:41
Надеюсь, что будет поинтереснее "звісно" ощадика.
Хотя вероятность мала
Давай, Visa, мы ж знаем что ты умеешь пользоваться прибалтийскими и подобными денежными юрисдикциями
Можно кешбек даже на такую карту выплачивать:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 01 гру, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 02 гру, 2020 01:19
эт состояние программы лояльности
viewtopic.php?p=4251312#p4251312
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:05
обмен онлайн
кто пользуется, какие карты для этого самые дешевые нужны ?
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
все зависит будетие ли вы потом снимать валютный нал ... чтоб снимать наличку нужно открыть депо карты ... для этого вам надо открыть депозит хотя бы на 7 дней и депокарту под него ... депокарты бесплатны для открытия и обслуживания
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:21
Re: Укрексiмбанк
полгода назад интересовался в отделении, вроде они меня отпугнули тем, что при закрытии депозита карты тоже закрываются, что-то в этом роде. Хотя в других банках, вроде эти карты все время работали полный цикл без проблем.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:34
В эксиме мне карты не закрывали при отсутствии депо, другое дело, что не перевыпустят по сроку, если не будет депо
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 03 гру, 2020 04:06
Зараз стало проблематично віддалено завести гроші: на депозитку без комісії лише через касу, на приватних картках ввели абонку (або вимоги до обороту), кредитка лише для зарплатних клієнтів. Бігати і вносити кеш через касу не цікаво, бо можна там одразу і валюту купити. Хто має старі картки або зарплатник, той користується, але для людини з вулиці і виключно під обмін валюти порадити немає що.
P.S. до них і раніше було складно оперативно гроші завести під обмін, бо поки вони зайдуть, то курс вже тю-тю.
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