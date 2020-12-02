Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:47
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Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:02
Так даже размеры КБ старые висят 7% для инфини. Но ссылки на правила и FAQ неактивные. Каталог с вознаграждениями открывается, но без наполнения. В кабине видимо заново надо регистрироваться .
При переходах внизу отображаются старый телефон гарячки Бабитоа и какой-то новый, но оба отключены.
Дай Бог, может и стартанут до НГ на минималках.
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