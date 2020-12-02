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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:47

Страница EximBonus ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:02

  mustbe написав:Страница EximBonus ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то


Так даже размеры КБ старые висят 7% для инфини. Но ссылки на правила и FAQ неактивные. Каталог с вознаграждениями открывается, но без наполнения. В кабине видимо заново надо регистрироваться .

При переходах внизу отображаются старый телефон гарячки Бабитоа и какой-то новый, но оба отключены.

Дай Бог, может и стартанут до НГ на минималках.
STIGA
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  #<1 ... 1092109310941095
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