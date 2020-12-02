Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:47
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ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
mustbe
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:02
mustbe написав:
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EximBonus
ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
Так даже размеры КБ старые висят 7% для инфини. Но ссылки на правила и FAQ неактивные. Каталог с вознаграждениями открывается, но без наполнения. В кабине видимо заново надо регистрироваться .
При переходах внизу отображаются старый телефон гарячки Бабитоа и какой-то новый, но оба отключены.
Дай Бог, может и стартанут до НГ на минималках.
STIGA
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:59
mustbe написав:
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ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
у меня она и не умирала
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:00
STIGA написав: mustbe написав:
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ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
Так даже размеры КБ старые висят 7% для инфини. Но ссылки на правила и FAQ неактивные. Каталог с вознаграждениями открывается, но без наполнения. В кабине видимо заново надо регистрироваться .
При переходах внизу отображаются старый телефон гарячки Бабитоа и какой-то новый, но оба отключены.
Дай Бог, может и стартанут до НГ на минималках.
губу можете закатить ) получим нечто на подобии новой программы лояльности Ощада с 1% от силы. Там даже правила написаны под копирку как было в старой эксимовской.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37770
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6010 раз.
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9
5
2
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:04
IMPRINTER написав: STIGA написав: mustbe написав:
Страница
EximBonus
ожила.
Хороший знак. Может - таки сделают хоть что-то
Так даже размеры КБ старые висят 7% для инфини. Но ссылки на правила и FAQ неактивные. Каталог с вознаграждениями открывается, но без наполнения. В кабине видимо заново надо регистрироваться .
При переходах внизу отображаются старый телефон гарячки Бабитоа и какой-то новый, но оба отключены.
Дай Бог, может и стартанут до НГ на минималках.
губу можете закатить ) получим нечто на подобии новой программы лояльности Ощада с 1% от силы. Там даже правила написаны под копирку как было в старой эксимовской.
Такое же предчувствие!
STIGA
Повідомлень: 234
З нами з: 22.01.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 20 раз.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:21
IMPRINTER написав:
получим нечто на подобии новой программы лояльности Ощада с 1% от силы.
Это и будет "умерла". Ибо с платными картами, абонкой/оборотами, и исключениями по MCC она интересна максимум для нескольких операций в месяц тем, у кого старая бесплатная депозитка ещё не закончилась. А после этого - вообще никому.
M-Audio
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З нами з: 23.03.11
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