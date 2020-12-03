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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:29

  Nighthawk написав:Процес пішов, але не до кінця!
Номер гарячої лінії ще не обслуговується, при виборі правил програми - помилка 404!
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
Спасибі, посміявся!

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по якій адресі ви бачете нову сторінку?
в мене все по старому!
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:33

  Nighthawk написав:Процес пішов, але не до кінця!
Номер гарячої лінії ще не обслуговується, при виборі правил програми - помилка 404!
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
Спасибі, посміявся!

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Такой же мерчант при регистрации карт в "Звисно, бонус" Ощада
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:46

Вкладчик1234

Ну значит такое же гoвнo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:51

Ещё по второму скрину:

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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:03

  Nighthawk написав:Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта

По-моему, это как-то не стыкуется?
Да и больше никого вроде не пускает?
Эти скрины - точно не коллаж из скринов ощада? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:08

  Вкладчик1234 написав:
  Nighthawk написав:Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта

По-моему, это как-то не стыкуется?
Да и больше никого вроде не пускает?
Эти скрины - точно не коллаж из скринов ощада? :)

Да-да, колаж, проходім мімо...

З мобільних даних теж болт. Значить, справа в ІР. У мене на роботі провайдер Уарнет... так само, як і у сервера Ексімбонусу :) Очевидно, потрапив я в їхню внутрішню мережу...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:15

Nighthawk, я ж без претензий.
Просто до последнего надеялся, что будет что-то поинтереснее ощада.
Но видимо отличаться будет только лого банка, и часть адреса сайта
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:16

Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:29

  M-Audio написав:Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.


Тоже Львов?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43

Re: Укрексiмбанк

Если есть Киевстар, зайдите через него там открывает новую страницу.
antey718
 
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