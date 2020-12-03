Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:29
Nighthawk написав:
Процес пішов, але не до кінця!
Номер гарячої лінії ще не обслуговується, при виборі правил програми - помилка 404!
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
Спасибі, посміявся!
по якій адресі ви бачете нову сторінку?
в мене все по старому!
greenozon
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:33
Nighthawk написав:
Процес пішов, але не до кінця!
Номер гарячої лінії ще не обслуговується, при виборі правил програми - помилка 404!
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
Спасибі, посміявся!
Такой же мерчант при регистрации карт в "Звисно, бонус" Ощада
http://bonus.oschadbank.ua
Biden's Laptop Matters
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:46
Вкладчик1234 Ну значит такое же гoвнo
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Pig Lives Matter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:51
Ещё по второму скрину:
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:03
Nighthawk написав:
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
По-моему, это как-то не стыкуется?
Да и больше никого вроде не пускает?
Эти скрины - точно не коллаж из скринов ощада?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13433
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7393 раз.
Подякували: 3524 раз.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:08
Вкладчик1234 написав: Nighthawk написав:
Так що реєстрація наразі не можлива
А, і останнє. При реєстрації карти викидає такого мерчанта
По-моему, это как-то не стыкуется?
Да и больше никого вроде не пускает?
Эти скрины - точно не коллаж из скринов ощада?
Да-да, колаж, проходім мімо...
З мобільних даних теж болт. Значить, справа в ІР. У мене на роботі провайдер Уарнет... так само, як і у сервера Ексімбонусу
Очевидно, потрапив я в їхню внутрішню мережу...
Nighthawk
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:15
Nighthawk, я ж без претензий. Просто до последнего надеялся, что будет что-то поинтереснее ощада. Но видимо отличаться будет только лого банка, и часть адреса сайта
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:16
Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.
M-Audio
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:29
M-Audio написав:
Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.
Тоже Львов?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37774
З нами з: 06.08.09
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43
Если есть Киевстар, зайдите через него там открывает новую страницу.
antey718
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