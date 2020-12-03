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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.


Тоже Львов?

И Львов тоже (uarnet), работает, ещё работает Вега Телеком, хотя и не из Львова. А вот с местных провайдеров востока Украины не пускает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:03

  antey718 написав:Если есть Киевстар, зайдите через него там открывает новую страницу.

КС Домашній Інтернет болт, мобільні дані КС - болт. Поки що лише Уарнет показав нове літсо Ексіма...
Але то таке. Нас по факту чекає таке саме гівно, як і у Ощаду. Спасібо, не надо. Еххх....
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:18

  Nighthawk написав:Нас по факту чекає таке саме гівно, як і у Ощаду.


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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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  #<1 ... 1094109510961097
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