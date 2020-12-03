И Львов тоже (uarnet), работает, ещё работает Вега Телеком, хотя и не из Львова. А вот с местных провайдеров востока Украины не пускает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:03
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:18
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Pig Lives Matter
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