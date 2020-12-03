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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43
IMPRINTER написав: M-Audio написав:
Спробував 4 різних провайдери. 2 пускають, ще 2 - ні.
Тоже Львов?
И Львов тоже (uarnet), работает, ещё работает Вега Телеком, хотя и не из Львова. А вот с местных провайдеров востока Украины не пускает.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:03
antey718 написав:
Если есть Киевстар, зайдите через него там открывает новую страницу.
КС Домашній Інтернет болт, мобільні дані КС - болт. Поки що лише Уарнет показав нове літсо Ексіма...
Але то таке. Нас по факту чекає таке саме гівно, як і у Ощаду. Спасібо, не надо. Еххх....
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:18
Nighthawk написав:
Нас по факту чекає таке саме гівно, як і у Ощаду.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:42
Nighthawk написав: antey718 написав:
Если есть Киевстар, зайдите через него там открывает новую страницу.
КС Домашній Інтернет болт, мобільні дані КС - болт. Поки що лише Уарнет показав нове літсо Ексіма...
Але то таке. Нас по факту чекає таке саме гівно, як і у Ощаду. Спасібо, не надо. Еххх....
Днепр - КС домашний интернет грузит старую страницу, через мобильный интернет - новую страницу, где мазолят глаз 2-3-5-7 % мертвых бабитов.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:59
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