Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:00

Осталось только ответственному специалисту нажать автозамену "Ощадбанк" на "Укрэксимбанк" в файле с правилами и вуаля!Пользуйтесь звисногуаном владельцы премиальных карт!

Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...