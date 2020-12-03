И Львов тоже (uarnet), работает, ещё работает Вега Телеком, хотя и не из Львова. А вот с местных провайдеров востока Украины не пускает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:43
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:03
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:18
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:42
Днепр - КС домашний интернет грузит старую страницу, через мобильный интернет - новую страницу, где мазолят глаз 2-3-5-7 % мертвых бабитов.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:59
+50грн !
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:00
Re: Укрексiмбанк
Осталось только ответственному специалисту нажать автозамену "Ощадбанк" на "Укрэксимбанк" в файле с правилами и вуаля!Пользуйтесь звисногуаном владельцы премиальных карт!
Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:41
Re: Укрексiмбанк
В Ощаді бонусна програма подібна на укрсоцівський кільцеброс чи щось більш цікаве?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:48
V2
Наповнення сертами норм,А от обмежень по мсс багато,причому за 1% брутто
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:37
Re: Укрексiмбанк
так шо там? Началось? или бурхлыви хвыли только?
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