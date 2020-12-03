Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:43
Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:52
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:24
V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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