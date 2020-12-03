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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:43

  M-Audio написав:
  _Slava_ написав:Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)

А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.

Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:52

  _Slava_ написав:V2
Наповнення сертами норм,А от обмежень по мсс багато,причому за 1% брутто


Не найгірший варіант, якщо майже на всі покупки.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:24

V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот :evil:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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