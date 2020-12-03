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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:43

  M-Audio написав:
  _Slava_ написав:Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)

А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.

Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:52

  _Slava_ написав:V2
Наповнення сертами норм,А от обмежень по мсс багато,причому за 1% брутто


Не найгірший варіант, якщо майже на всі покупки.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:24

V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот :evil:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:19

  _Slava_ написав:V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот :evil:


да мне комплект карт в 15 к обошелся :evil:
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:03

На бонусну сторінку вже пускає з мобільних даних Кивстару... але правила і далі-помилка 404...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:11

  _Slava_ написав:
  M-Audio написав:
  _Slava_ написав:Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)

А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.

Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)

Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы? :-D
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:57

  M-Audio написав:
  _Slava_ написав:
  M-Audio написав:А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.

Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)

Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы? :-D

Ну как минимум закрыли программу не красиво. За тот день когда слелаи обьявление о закрытии бонусы не дали. Хотя утром, когда например я делал покупки еще не было официально известно о прекращении программы. Кроме того была у них программа типа летишопс, ты перезодил по их ссылке например на али делал покупки и тебе ща жто капали бонусы. Так вот у меня 3 покупки были слеланы в июне, две я прлучил до конца июля, но на них бонусы не выплатили (они видны были как начисленные), хотя али им откашлял все в полной мере
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:29

  Flamingo написав:Ну как минимум закрыли программу не красиво

Более чем некрасиво.
Я тогда как раз был в процессе получения очередной инфи.
И если бы узнал о закрытии программы (от форума, а не от банка !) на день позже - получил бы бесполезный кусок пластика стоимостью 5к
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:41

  Flamingo написав:Ну как минимум закрыли программу не красиво.

Тут, конечно, да, спорить сложно, но немного, всё-же, не то. Закрытие программы не очень попадает под "изменение правил игры задним числом", это больше форс-мажор. Хотя с бонус-бэком, по факту, кидалово приличное, учитывая сроки выплат. Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны, для предвидения на такой срок уже нужен особый талант.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:52

  M-Audio написав:Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?
Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )
mustbe
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