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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:43
M-Audio написав: _Slava_ написав:
Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)
А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.
Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:52
_Slava_ написав:V2
Наповнення сертами норм,А от обмежень по мсс багато,причому за 1% брутто
Не найгірший варіант, якщо майже на всі покупки.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:24
V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:19
_Slava_ написав:V2
Учитывая, сколько людей отлистало за инфинити и платины, то считайте, что 1% с ограничениями даже на коммуналку, то как раз наоборот
да мне комплект карт в 15 к обошелся
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:03
На бонусну сторінку вже пускає з мобільних даних Кивстару... але правила і далі-помилка 404...
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:11
_Slava_ написав: M-Audio написав: _Slava_ написав:
Кстати,в звиснобонусе тож были замечены любители менять правила задним числом)
А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.
Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:57
M-Audio написав: _Slava_ написав: M-Audio написав:
А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.
Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)
Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы?
Ну как минимум закрыли программу не красиво. За тот день когда слелаи обьявление о закрытии бонусы не дали. Хотя утром, когда например я делал покупки еще не было официально известно о прекращении программы. Кроме того была у них программа типа летишопс, ты перезодил по их ссылке например на али делал покупки и тебе ща жто капали бонусы. Так вот у меня 3 покупки были слеланы в июне, две я прлучил до конца июля, но на них бонусы не выплатили (они видны были как начисленные), хотя али им откашлял все в полной мере
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:29
Flamingo написав:
Ну как минимум закрыли программу не красиво
Более чем некрасиво.
Я тогда как раз был в процессе получения очередной инфи.
И если бы узнал о закрытии программы (от форума, а не от банка !) на день позже - получил бы бесполезный кусок пластика стоимостью 5к
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:41
Flamingo написав:
Ну как минимум закрыли программу не красиво.
Тут, конечно, да, спорить сложно, но немного, всё-же, не то. Закрытие программы не очень попадает под "изменение правил игры задним числом", это больше форс-мажор. Хотя с бонус-бэком, по факту, кидалово приличное, учитывая сроки выплат. Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны, для предвидения на такой срок уже нужен особый талант.
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M-Audio
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:52
M-Audio написав:
Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны
И что это были за сигналы ?
Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )
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