Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:57

M-Audio написав: _Slava_ написав: M-Audio написав: А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом. А почему "тоже"? Как раз в эксимбонусе изменения в правилах, вроде бы, прописывали всегда заранее. Иногда даже как-то оповещали об этом.

Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?) Вы, наверное, начали пользоваться программой не с начала ее запуска?)

Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы? Практически с начала, но ничего такого не помню. А что там было-то? Порезали задним числом бонусы за p2p-переводы?

Ну как минимум закрыли программу не красиво. За тот день когда слелаи обьявление о закрытии бонусы не дали. Хотя утром, когда например я делал покупки еще не было официально известно о прекращении программы. Кроме того была у них программа типа летишопс, ты перезодил по их ссылке например на али делал покупки и тебе ща жто капали бонусы. Так вот у меня 3 покупки были слеланы в июне, две я прлучил до конца июля, но на них бонусы не выплатили (они видны были как начисленные), хотя али им откашлял все в полной мере