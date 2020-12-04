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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:32

  mustbe написав:
  M-Audio написав:Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?
Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).
Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.
Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.
Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.

Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёд :-) Но здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.
Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать.
M-Audio
 
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