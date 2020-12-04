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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1096109710981099 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 308 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 79 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 308 Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:32 mustbe написав: M-Audio написав: Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?

Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран ) И что это были за сигналы ?Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).

Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.

Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.

Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.



Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёд Но здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.

Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать. Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёдНо здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать. M-Audio Повідомлень: 1894 З нами з: 23.03.11 Подякував: 326 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:13 mustbe написав: M-Audio написав: Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?

Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран ) И что это были за сигналы ?Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

когда карты стали продавать не годовые а двух или трех летние,

это был сигнал что через год программы уже не будет когда карты стали продавать не годовые а двух или трех летние,это был сигнал что через год программы уже не будет J Повідомлень: 5039 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:35 J



по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ... Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

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Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37778 З нами з: 06.08.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 6010 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:51 IMPRINTER написав: J



по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ... по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ...

А Визы-Голды кстати 3 летние выпускали и раньше. И в эксим-бонусе они тоже участвовали под 3% кишмиша А Визы-Голды кстати 3 летние выпускали и раньше. И в эксим-бонусе они тоже участвовали под 3% кишмиша 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 5217 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:54 Flamingo



я имел ввиду, что причинно-следственной связи я не виду в том, что изменили сроки ... а то тут это как спецоперация какая-то подается ))) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

Pig Lives Matter IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37778 З нами з: 06.08.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 6010 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1096109710981099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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