Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).
Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.
Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.
Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.
Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёд Но здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.
Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать.