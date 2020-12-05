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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:32

  mustbe написав:
  M-Audio написав:Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?
Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).
Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.
Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.
Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.

Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёд :-) Но здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.
Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:13

  mustbe написав:
  M-Audio написав:Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?
Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

когда карты стали продавать не годовые а двух или трех летние,
это был сигнал что через год программы уже не будет
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:35

J

по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:51

  IMPRINTER написав:J

по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ...

А Визы-Голды кстати 3 летние выпускали и раньше. И в эксим-бонусе они тоже участвовали под 3% кишмиша
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:54

Flamingo

я имел ввиду, что причинно-следственной связи я не виду в том, что изменили сроки ... а то тут это как спецоперация какая-то подается )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:04

  IMPRINTER написав:J

по картам Мастер никакой програмыы вообще небыло лояльности, но цена была их такая же как при годовом сроке так и трехлетнем ...

До депозиту https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -term.html
2.1%
пропонують бонус 0.2% $ якщо
Розмір процентної ставки збільшується при розміщенні/переукладанні вкладу, для обслуговування якого використовується картковий рахунок з видачею міжнародної платіжної картки

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html

У них міжнародні карти усі платні чи є варіант без коштовний?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 23:04

Ukrainian

по 1 грн сама базова, МС
візи за гроші

до речі візи подорожчали

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+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:Ukrainian

по 1 грн сама базова, МС
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до речі візи подорожчали

https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf

Дякую
Значить можна супер ставку 2.3% отримати в зелених
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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