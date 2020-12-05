Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:32

mustbe написав: M-Audio написав: Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны Хотя сигналы о том, что дело идёт к закрытию, были уже очевидны

И что это были за сигналы ?

Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран ) И что это были за сигналы ?Как по мне - никаких сигналов не было, просто с бухты-барахты пришёл злой дядька и закрыл кран )

Сигнал 1: время существования программы (в совокупностью с её доходностью, конечно).Сигнал 2: недавняя смена руководства банка, причем к тому моменту наступило как раз самое опасное время, когда новое руководство уже перешло от процесса передачи дел к осмыслению текущего положения.Сигнал 3: довольно недвусмысленный инсайд, озвучиваемый здесь же на форуме.Что-то ещё по мелочи, чего теперь не вспомнить, но что-то такое было.Я свою дилему решал в январе - какую карту взять - инфинию или платину. Очень был велик соблазн на инфинию, особенно при расчетах на три года вперёдНо здравый смысл возобладал, и я остался с платиной, абонплату за которую можно было довольно оперативно вернуть, что и было сделано.Или вы думали, что сигналы - это когда большими буквами где-то написано: "программа внезапно закроется через две недели, просьба всем хорошенько подготовиться, иначе возможны внеплановые убытки". Бросьте, мы же для того на форумах и в интернетах пасёмся, чтобы видеть немного дальше среднестатистического оленя, а не для того, чтобы котиков разглядывать.