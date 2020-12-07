Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы. Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи. Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.
Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы. Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи. Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.
да ну, Сильпо же в арендованных размещается, конечно, в белых странах долгосрочные договора аренды пошли бы как актив...
а Амстора жаль, был хороший ассортимент, впрочем, новые Сильпо неплохие