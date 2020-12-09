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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:03
Cіма продає Амстор, щоб зібрати на новорічний пікнічок
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:00
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:11
да ну, Сильпо же в арендованных размещается, конечно, в белых странах долгосрочные договора аренды пошли бы как актив...
а Амстора жаль, был хороший ассортимент, впрочем, новые Сильпо неплохие
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:13
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:23
Теж був здивований. Стаття дуже поверхово розкриває цей момент. Я так зрозумів, що забрали за борги і продають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:58
"“Укрэксимбанк” планирует закрыть часть отделений в небольших городах"
Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям"
Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:46
Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными.
Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"?
Ну и, судя по "Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами" на всяких надеждах по возобновлению программы привлечения розничных клиентов можно поставить крест.
и, что самое смешное, до банкротства-то банк довели именно крупные клиенты. Видимо, новое руководство решительно намерено разграбить то, что ещё осталось.
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