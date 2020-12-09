Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы. Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи. Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.
Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы. Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи. Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.
да ну, Сильпо же в арендованных размещается, конечно, в белых странах долгосрочные договора аренды пошли бы как актив...
а Амстора жаль, был хороший ассортимент, впрочем, новые Сильпо неплохие
Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям" Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus
Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям" Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus
Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными. Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"? Ну и, судя по "Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами" на всяких надеждах по возобновлению программы привлечения розничных клиентов можно поставить крест.
и, что самое смешное, до банкротства-то банк довели именно крупные клиенты. Видимо, новое руководство решительно намерено разграбить то, что ещё осталось.
Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям" Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus
Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными. Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"? Ну и, судя по "Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами" на всяких надеждах по возобновлению программы привлечения розничных клиентов можно поставить крест.
и, что самое смешное, до банкротства-то банк довели именно крупные клиенты. Видимо, новое руководство решительно намерено разграбить то, что ещё осталось.
Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение. В эексиме легче, Банк работает на едином МФО, в отличие от Ощада. Соответсвенно открыв вклад в Краматорске, можно его получить в Львове...
M-Audio написав:Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными. Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"?
Доводилось сталкиваться в Комсе-2, валютному депозиту оставалось до окончания срока чуть больше месяца, а через две недели(в конце месяца) закрывали отделение. Я требовал отдать депозит ранее срока и проценты за весь период, но в итоге сошлись после многих звонков в тп и общения с начальником отделения на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок(вроде, за 9 месяцев, по условиям был период, когда проценты начислялись и не сгорали) Если что-то будет подобное тут, то не уверен, что пойдут на встречу, сервис,к сожалению, ниже уровнем. Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.