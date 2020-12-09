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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:03

Cіма продає Амстор, щоб зібрати на новорічний пікнічок https://mind.ua/news/20219450-ukreksimb ... tiv-amstor
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:00

  klug написав:Cіма продає Амстор

Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы.
Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи.
Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:11

  M-Audio написав:
  klug написав:Cіма продає Амстор

Ух тыж. С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы.
Аж интересно, а ну как "Сильпо" начнут из них выселять после продажи.
Хотя, может Сильпо и выкупит. Они на этом карантинном ценовом ралли должны были нехило подняться.


да ну, Сильпо же в арендованных размещается, конечно, в белых странах долгосрочные договора аренды пошли бы как актив...

а Амстора жаль, был хороший ассортимент, впрочем, новые Сильпо неплохие
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:13

  cohan написав:а Амстора жаль, был хороший ассортимент, впрочем, новые Сильпо неплохие

"Амстор - делаем жизнь вкуснее" :cry:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:23

  M-Audio написав:С удивлением узнал, что Амстор - собственность Симы.

Теж був здивований. Стаття дуже поверхово розкриває цей момент. Я так зрозумів, що забрали за борги і продають.
Майно реалізується для врегулювання простроченої кредитної заборгованості ТОВ «Амстор».
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:58

"“Укрэксимбанк” планирует закрыть часть отделений в небольших городах"
https://ukrrudprom.com/news/Ukreksimbank_planiruet_zakrit_chast_otdeleniy_v_nebolshih_gorodah.html

Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям"
Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus
Sater
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:46

  Sater написав:"“Укрэксимбанк” планирует закрыть часть отделений в небольших городах"
https://ukrrudprom.com/news/Ukreksimbank_planiruet_zakrit_chast_otdeleniy_v_nebolshih_gorodah.html

Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям"
Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus

Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными.
Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"?
Ну и, судя по "Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами" на всяких надеждах по возобновлению программы привлечения розничных клиентов можно поставить крест.

и, что самое смешное, до банкротства-то банк довели именно крупные клиенты. Видимо, новое руководство решительно намерено разграбить то, что ещё осталось.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:20

Re: Укрексiмбанк

M-Audio написав:
  Sater написав:"“Укрэксимбанк” планирует закрыть часть отделений в небольших городах"
https://ukrrudprom.com/news/Ukreksimbank_planiruet_zakrit_chast_otdeleniy_v_nebolshih_gorodah.html

Банк,по всей видимости, планирует оптимизироватся "по всем направлениям"
Теплая линия пока ничего не знает, но просил зафиксировать просьбу на информирование с нормальными сроками, а не как было с EximBonus

Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными.
Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"?
Ну и, судя по "Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами" на всяких надеждах по возобновлению программы привлечения розничных клиентов можно поставить крест.

и, что самое смешное, до банкротства-то банк довели именно крупные клиенты. Видимо, новое руководство решительно намерено разграбить то, что ещё осталось.
Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение. В эексиме легче, Банк работает на едином МФО, в отличие от Ощада. Соответсвенно открыв вклад в Краматорске, можно его получить в Львове...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:24

Re: Укрексiмбанк

  vadymbanker написав:В эексиме легче, Банк работает на едином МФО, в отличие от Ощада. Соответсвенно открыв вклад в Краматорске, можно его получить в Львове...
Ну еще года 2 назад у ЭксИма были разные МФО по областям. И чет мне кажется, шо они так и не пеРешли на единый :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 20:57

  M-Audio написав:Интересно, что в таких случаях бывает с депозитами, открытыми в отделениях? Особенно валютными.
Не сталкивался как-то раньше. Предлагают какое-то разумное решение, или это "исключительно ваши проблемы"?

Доводилось сталкиваться в Комсе-2, валютному депозиту оставалось до окончания срока чуть больше месяца, а через две недели(в конце месяца) закрывали отделение.
Я требовал отдать депозит ранее срока и проценты за весь период, но в итоге сошлись после многих звонков в тп и общения с начальником отделения на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок(вроде, за 9 месяцев, по условиям был период, когда проценты начислялись и не сгорали)
Если что-то будет подобное тут, то не уверен, что пойдут на встречу, сервис,к сожалению, ниже уровнем.
Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.
Sater
 
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