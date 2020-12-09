Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает.
Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".
А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.
Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.
А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).