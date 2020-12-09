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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1098109911001101 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 308 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 79 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 40 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 66 Всього голосів : 308 Додано: Сер 09 гру, 2020 21:30 vadymbanker написав: Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение. Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение. Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает.

Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".



Sater написав: на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.

Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.

А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней). Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает.Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней). M-Audio Повідомлень: 1897 З нами з: 23.03.11 Подякував: 326 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02 Re: Укрексiмбанк M-Audio написав: Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней). Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней). Мариуполь, что ли? Мариуполь, что ли? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5245 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1098109911001101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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