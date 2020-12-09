Додано: Сер 09 гру, 2020 21:30

vadymbanker написав: Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение. Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение.

Sater написав: на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок

Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.

Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает.Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).