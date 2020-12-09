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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:30

  vadymbanker написав:Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение.
Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает.
Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".

  Sater написав:на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок
А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.
Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.

А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:02

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
Мариуполь, что ли?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:26

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
Мариуполь, что ли?

Да
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:54

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
Мариуполь, что ли?

Да

Ну думаю Ваше отделение могут и оставить. Город все таки очень крупный - больше чем большинство областных центров Западной, Северной и Центральной Украины. Плюс экспортно-импортная промышленность не слабая
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5247
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:15

  Flamingo написав:Ну думаю Ваше отделение могут и оставить. Город все таки очень крупный - больше чем большинство областных центров Западной, Северной и Центральной Украины. Плюс экспортно-импортная промышленность не слабая

Эти рассуждения логичны, но я вижу, что этот банк здесь по какой-то причине мало кому нужен. Меня никогда не напрягало вносить или получать здесь деньги в кассе, потому что тут никогда нет очереди.
M-Audio
 
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