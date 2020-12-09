vadymbanker написав:Как в Ощадбанке, будут переводить счета в ближайшее отделение закрытого отделение.
Это и есть "ваши проблемы - это ваши проблемы". Когда в одностороннем порядке отбирают возможности, которые были, и на которые клиент рассчитывал при заключении договора, а взамен предлагают воспользоваться "возможностью", которая и так очевидна, была доступна и ранее, никакого приемлемого выхода из ситуации не предполагает. Хуже этого только возврат депозита мятыми двадцатками образца 91 года (после того, как проехал за ним 300 километров) с ехидной улыбкой и предложением "отказаться от получения, если вас не устраивают такие банкноты".
Sater написав:на досрочном возврате тела депозита + проценты, но не за весь срок
А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.
Хотя, кто знает, просто нужно внимательно следить за ситуацией клиентам из не областных городов.
А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
M-Audio написав:Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
Мариуполь, что ли?
Да
Ну думаю Ваше отделение могут и оставить. Город все таки очень крупный - больше чем большинство областных центров Западной, Северной и Центральной Украины. Плюс экспортно-импортная промышленность не слабая
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Ну думаю Ваше отделение могут и оставить. Город все таки очень крупный - больше чем большинство областных центров Западной, Северной и Центральной Украины. Плюс экспортно-импортная промышленность не слабая
Эти рассуждения логичны, но я вижу, что этот банк здесь по какой-то причине мало кому нужен. Меня никогда не напрягало вносить или получать здесь деньги в кассе, потому что тут никогда нет очереди.
M-Audio написав:А условия предполагали вообще досрочное расторжение (вне тех нескольких дней, когда "проценты не сгорают")? Если да, то, по сути, вам тоже никакого решения не предложили, сверх того, что вы и так могли получить по договору, лишь милостиво согласились не создавать незаконных препятствий в возврате до того момента, как отделение исчезнет.
Пересмотрел условия договора, Вы правы досрочное рассторжение было предусмотрено. Но в тот момент, меня уже устраивал возврат тела депозита. Так как перспектива путешествия не очень-то радовала.
M-Audio написав:А что значит "следить", если договоры "неразрывные", и требовать всё равно ничего нельзя? Не знаю, ликвидируют ли здешнее отделение, надеюсь, что нет. Хотя это даже не филиал, а именно отделение, но в области филиала нет вообще (филиал от соседней).
И тут правы, но все же пытаться добится получения депозита ранее срока все же буду, если наступит данная оптимизация. Хотя и понятно, что шансы очень незначительны. Даже, если не будут выплачены проценты, это экономнее, чем кататься в соседние области.
Зайшов в банку. Забирав перевипущену картку. Заставили підписати Договір про комплексне банківське обслуговування. Тепер талмуд є й тут. Але дивлюсь відділення скорочують в 2 рази а персонал в 3.
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