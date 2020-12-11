на С.православная взяла под залог Амстора кредит у Симы и теперь возвращать не хочет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10
на С.православная взяла под залог Амстора кредит у Симы и теперь возвращать не хочет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:16
Не ошибся.Тут недавно писали,что Укрэксим продаёт Амстор.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21
velvet
а )
бывал разок в этом Амстере еще до войны когда был в Мариуполе
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:12
В интернете был список юр. Лиц которые не платят за кредит , но имеют залоговое имущество.
Кто знает, какой в этом смысл ? Как взять кредит чтобы его не платить ?
Это из-за карантина куника-19 закрылись и не платят ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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