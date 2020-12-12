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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:https://www.rbc.ua/ukr/news/venediktova-otkryla-delo-protiv-nardepa-novinskogo-1607587279.html


ошиблись веткой - это не Юнекс

на С.православная взяла под залог Амстора кредит у Симы и теперь возвращать не хочет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:16

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:https://www.rbc.ua/ukr/news/venediktova-otkryla-delo-protiv-nardepa-novinskogo-1607587279.html


ошиблись веткой - это не Юнекс

Не ошибся.Тут недавно писали,что Укрэксим продаёт Амстор.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21

velvet

а )
бывал разок в этом Амстере еще до войны когда был в Мариуполе
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:12

В интернете был список юр. Лиц которые не платят за кредит , но имеют залоговое имущество.

Кто знает, какой в этом смысл ? :) Как взять кредит чтобы его не платить ? :)

Это из-за карантина куника-19 закрылись и не платят ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:00

Re: Укрексiмбанк

Опять очередные ежегодные грабли! На зарплатке видимо не оказалось 1,44 для списания за иб. Отключился без предупреждения и уведомления и на выходные. Теперь исправят только в понедельник в отделении. Супер!
*******
valya
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