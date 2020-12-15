на С.православная взяла под залог Амстора кредит у Симы и теперь возвращать не хочет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:10
на С.православная взяла под залог Амстора кредит у Симы и теперь возвращать не хочет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:16
Не ошибся.Тут недавно писали,что Укрэксим продаёт Амстор.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21
velvet
а )
бывал разок в этом Амстере еще до войны когда был в Мариуполе
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:00
Re: Укрексiмбанк
Опять очередные ежегодные грабли! На зарплатке видимо не оказалось 1,44 для списания за иб. Отключился без предупреждения и уведомления и на выходные. Теперь исправят только в понедельник в отделении. Супер!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:15
Re: Укрексiмбанк
Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:52
Re: Укрексiмбанк
Кстати, де осінь і эксім-бонус??? Не забуду! Не прощу!!!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:01
valya
а що Ви такого робили в тому ІБ щоб ще й за нього платити?
Мене повністю влаштовує безкоштовний Ентер Ексім.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:02
На свои депо смотрел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:36
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