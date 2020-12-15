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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:22

  valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!

Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 1100110111021103
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