Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:22
Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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