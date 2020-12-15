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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:22
valya написав:
Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:26
klug написав: valya написав:
Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
мабуть самий дивацький банк, який в XXII столітті бере платню за ІБ!!!
позор
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greenozon
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:31
greenozon написав:
мабуть самий дивацький банк, який в XXII столітті бере платню за ІБ!!!
позор
Но мы его любим не только за это
(с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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