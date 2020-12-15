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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:22

  valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!

Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:26

  klug написав:
  valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!

Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.


мабуть самий дивацький банк, який в XXII столітті бере платню за ІБ!!!
позор
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:31

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:мабуть самий дивацький банк, який в XXII столітті бере платню за ІБ!!!
позор

Но мы его любим не только за это :) (с)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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