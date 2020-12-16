Додано: Чет 17 гру, 2020 02:25

greenozon



можете уже выкидывать карты ... то что там будет уже известно

тот же звисно-бонус от ощада с теми же выпилами и вонючим 1% по всем картам независимо от класса

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