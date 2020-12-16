valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
Завжди так було. Пільгова ціна була для тих, у кого кредитка оформлена.
мабуть самий дивацький банк, який в XXII столітті бере платню за ІБ!!! позор
valya написав:Ха! Халява кончилась. Годовая подписка на смс и иб = 72грн. Даже для зарплатников, и для депозитчиков (пардон, не знаю и не интересовал размер депо). Короче, очередная волна (предыдущая, не зная какая по счету) - вытеснения физикоф! Нехай гуляють лесом - на выход!
она и бьыла для всех 72 грн. 1,44 было тока для тех у кого кредитка
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