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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:07

Re: Укрексiмбанк

А тем временем где-то...
Мне мой "инсайдер" прислал из симиной внутри-банковской переписки такое сообщение (авторский текст сохранен полностью):
"Народ, у нас четвертий випадок у філії взлому нашого супер додатку!! Звонять тіпа з банку, просто питають номер картки, в той момент перевстановлюють собі їх вайбер і списують всі гроші!! Попередьте своїх!! Причому останній раз це був навіть працівник філії!!"

Так что будьте осторожно и храните деньги... ну в общем не на картах симы. Если они конечно же у вас есть ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:14

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:А тем временем где-то...

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:37

  Flamingo написав:"Народ, у нас четвертий випадок у філії взлому нашого супер додатку!! "

Не ясно, у чому know-how. Судячи з опису, то жертва сам диктує номер картки так код активації Вайбера, тобто віддає ключі від квартири, але винуватить виробника замка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:19

  IMPRINTER написав:greenozon

можете уже выкидывать карты ... то что там будет уже известно
тот же звисно-бонус от ощада с теми же выпилами и вонючим 1% по всем картам независимо от класса

Не все так просто, мне в тарифы лезть лень, но сегодня в отделении сказали, что если счет не закрыть заявой, то после 60 дней начинает начисляться комиссия за неактивность
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:58

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:greenozon

можете уже выкидывать карты ... то что там будет уже известно
тот же звисно-бонус от ощада с теми же выпилами и вонючим 1% по всем картам независимо от класса

Не все так просто, мне в тарифы лезть лень, но сегодня в отделении сказали, что если счет не закрыть заявой, то после 60 дней начинает начисляться комиссия за неактивность


да но она списывается тока с положительного бааланса

у меня древних карт полно )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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