Додано: Чет 17 гру, 2020 12:07

"Народ, у нас четвертий випадок у філії взлому нашого супер додатку!! Звонять тіпа з банку, просто питають номер картки, в той момент перевстановлюють собі їх вайбер і списують всі гроші!! Попередьте своїх!! Причому останній раз це був навіть працівник філії!!"

А тем временем где-то...Мне мой "инсайдер" прислал из симиной внутри-банковской переписки такое сообщение (авторский текст сохранен полностью):Так что будьте осторожно и храните деньги... ну в общем не на картах симы. Если они конечно же у вас есть