А тем временем где-то... Мне мой "инсайдер" прислал из симиной внутри-банковской переписки такое сообщение (авторский текст сохранен полностью): "Народ, у нас четвертий випадок у філії взлому нашого супер додатку!! Звонять тіпа з банку, просто питають номер картки, в той момент перевстановлюють собі їх вайбер і списують всі гроші!! Попередьте своїх!! Причому останній раз це був навіть працівник філії!!"
Так что будьте осторожно и храните деньги... ну в общем не на картах симы. Если они конечно же у вас есть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)